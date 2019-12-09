Почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку – Юрий Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик рассказал, как украинской спортсменке Наталье Мазур удалось стать лицом Fly Emirates.

Украинская регбистка Наталия Мазур стала лицом авиакомпании Fly Emirates. Один из самолетов этой авиакомпании украсило фото игрока национальной сборной Украины по регби-7. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Украинская спортсменка привлекла внимание одной из крупнейших авиакомпаний мира после Чемпионата Европы по регби-7, который прошел в 2018 году в Днепре. В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА и занимался помощью в проведении чемпионата.

– Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубае, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур, – написал он.

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Как отметил Голик, такой успех – это результат проекта президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи. В 2018 году на Чемпионате Европы по регби-7 в Днепре сборная Украины заняла второе место.

Регби-7 – один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут.

Как и в регби-15, основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путем заноса мяча в зачетную зону соперника или попадание в Н-образные ворота выше перекладины.

Напомним, экс-первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры.