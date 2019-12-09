Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Аталанта, который состоится в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Шахтер в среду, 11 декабря, проведет матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20, в котором горняки на ОСК Металлист в Харькове сыграют против итальянской Аталанты. Начало матча в 19.55.

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Букмекеры минимально выделяют в этом матче хозяев. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.56. Успех Аталанты оценивается в 2.60. Ничейный результат встречи – 3.60.

Напомним, в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью с Манчестер Сити.