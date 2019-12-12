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Факты / Украина / Политика

Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят

Команда президента Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей.

Зеленский анонсировал повышение пенсий – кому и насколько повысят

В Украине заработает новая программа повышения пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста, заявил президент Владимир Зеленский.

– Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. То есть сначала мы готовы сильно, это правда, это будут люди чувствовать… сначала мы повысим сильно – от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+, – сказал он эфире программы Право на власть.

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривен.

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Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и более старшим людям будет повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет и остальным.

Ранее Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения, а также начать подготовку к масштабной приватизации.

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