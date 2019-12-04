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Факты / Украина

Доставка пенсий подорожает с 2020 года

Кабмин повысил тариф на оплату доставки пенсий до 1,5% в городах и 2,3% в селах.

Доставка пенсий подорожает с 2020 года

Кабинет министров Украины с 2020 года повысил тариф на оплату доставки пенсий с 0,79% до 1,5% от суммы пенсионных выплат в городах и с 1,56% до 2,3% в селах и поселках городского типа.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, правительство утвердило соответствующее постановление на закрытом заседании 4 декабря.

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Гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский называл экономически обоснованными тарифы на оплату услуг доставки и выплаты пенсий на уровне 1,78% для городов и 2,56% в сельской местности.

Ранее Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения, а также начать подготовку к масштабной приватизации.

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