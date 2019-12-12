Зеленський анонсував зростання пенсій – кому підвищать

Команда президента Зеленського готує нову стратегію нарахування пенсій для людей похилого віку.

В Україні запрацює нова програма підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їхнього віку, заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати… спочатку ми підвищимо сильно – від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+, – сказав в ефірі програми Право на владу.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Читайте: Доставка пенсій подорожчає з 2020 року

Президент зауважив, що після підвищення пенсій 80-річним і старшим людям будуть підвищення для пенсіонерів 75+, далі – 70+ років і решті.