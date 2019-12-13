Зеленский предложил упростить получение гражданства для россиян и военных

Зеленский подал в парламент законопроект, упрощающий получение украинского гражданства некоторыми категориями иностранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает освободить военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принятия ими присяги гражданина Украины.

Об этом говорится в поданном лидером государства законопроекте О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

Также предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство лицами, являющимися гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшими в своей стране от преследований, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства.

Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для лишения гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и другие вопросы.

Читайте: Индекс гражданств мира: Украина поднялась на пять позиций

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев обязательность представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на принятие на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Напомним, в Украине могут ввести уголовную ответственность за покупку сельскохозяйственной земли лицами с двойным гражданством.