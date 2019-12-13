Зеленський запропонував спростити отримання громадянства для росіян і військових

Зеленський подав до парламенту законопроект, що спрощує отримання українського громадянства деякими категоріями іноземців.

Президент України Володимир Зеленський пропонує звільнити військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство під час набуття громадянства України за умови прийняття ними присяги громадянина України.

Про це йдеться в поданому лідером держави законопроекті Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство особами, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і постраждали у своїй країні від переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проект закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для позбавлення громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства та інші питання.

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Законопроектом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши обов’язковість подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на прийняття на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.

Нагадаємо, в Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за купівлю сільськогосподарської землі особами з подвійним громадянством.