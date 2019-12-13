PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський запропонував спростити отримання громадянства для росіян і військових

Зеленський подав до парламенту законопроект, що спрощує отримання українського громадянства деякими категоріями іноземців.

Зеленський запропонував спростити отримання громадянства для росіян і військових

Президент України Володимир Зеленський пропонує звільнити військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство під час набуття громадянства України за умови прийняття ними присяги громадянина України.

Про це йдеться в поданому лідером держави законопроекті Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

Також передбачається звільнення від обов’язку подавати зобов’язання припинити іноземне громадянство особами, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і постраждали у своїй країні від переслідувань, за умови подання ними декларації про відмову від іноземного громадянства.

Крім того, проект закону пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням; скоротити перелік незалежних від особи причин неотримання документа про припинення іноземного громадянства; переглянути підстави для позбавлення громадянства України; уточнити підстави скасування рішення про оформлення набуття громадянства та інші питання.

Читайте: Індекс громадянств світу: Україна піднялася на п’ять позицій

Законопроектом також пропонується внести зміни до низки законів України, передбачивши обов’язковість подання декларації про відсутність іноземного громадянства особами, які претендують на прийняття на державну службу, на службу в органи місцевого самоврядування, службу в правоохоронних органах тощо.

Нагадаємо, в Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за купівлю сільськогосподарської землі особами з подвійним громадянством.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Російський боєць ООС спалив паспорт РФ під гімн України
Російський боєць ООС спалив паспорт РФ під гімн України
Паспорт РФ
Країни ЄС отримали інструкцію щодо видавання віз жителям ОРДЛО
ГПУ розслідує факти видачі українцям угорських та російських паспортів
ГПУ розслідує факти видачі українцям угорських та російських паспортів
паспорт украины
Україна піднялася в рейтингу паспортів світу
Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна
Виїзне оформлення закордонного паспорта: як працює послуга та ціна
Паспорт РФ
МЗС Німеччини: Видання віз жителям ОРДЛО за паспортами РФ – фейк
Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ
Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ
В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом
В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка