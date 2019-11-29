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Факты / Украина

Украинцам с двойным гражданством могут запретить покупку земли

В Украине могут ввести уголовную ответственность за покупку сельскохозяйственной земли лицами с двойным гражданством.

Ринок землі

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Николай Сольский считает, что до открытия рынка земли в Украине нужно решить вопрос возможной покупки угодий лицами с двойным гражданством.

По его словам, за обнаружение второго гражданства у лиц, купивших сельскохозяйственную землю, могут предусмотреть уголовную ответственность.

– Есть много идей относительно поправок (к законопроекту о рынке земли – Ред.). Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, она все равно является гражданином Украины, – сказал Сольский.

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Он добавил, что в Украине сегодня не существует механизма, который бы позволял проверить наличие второго паспорта у граждан.

Большинство таких лиц могут просто сказать, что у них нет второго гражданства, а страны мира не будут предоставлять соответствующую информацию.

К слову, президент Владимир Зеленский рассказал об изменениях в законопроект о рынке земли, подготовят ко второму чтению.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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