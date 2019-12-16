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Факты / Украина / Общество

Когда в Киеве зажгут новогоднюю елку: дата и программа мероприятий

19 декабря на Софийской площади торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны. Программу развлекательных мероприятий смотрите в материале Фактов ICTV.

Ялинка у Києві

19 декабря в 19.00 на Софийской площади состоится официальное зажжения главной новогодней елки страны.

Для зрителей этого праздничного действа подготовлено яркую развлекательную программу:

  • 17.00 – встреча Святого Николая и карнавальное шествие;
  • 18.00 – начало концерта с оркестром Наони;
  • 19.00 – церемония зажжения елки;
  • 19.45 – выступление группы Друга Ріка.
Читайте: Новый год 2020: как будет выглядеть главная елка страны и когда откроют В центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта Новый год 2020: программа мероприятий на Софийской площади

Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украшает 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут охранять елку вместе с украинскими казаками.

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

Источник: КГГА

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