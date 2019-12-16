Когда в Киеве зажгут новогоднюю елку: дата и программа мероприятий

19 декабря на Софийской площади торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны. Программу развлекательных мероприятий смотрите в материале Фактов ICTV.

19 декабря в 19.00 на Софийской площади состоится официальное зажжения главной новогодней елки страны.

Для зрителей этого праздничного действа подготовлено яркую развлекательную программу:

17.00 – встреча Святого Николая и карнавальное шествие;

18.00 – начало концерта с оркестром Наони;

19.00 – церемония зажжения елки;

19.45 – выступление группы Друга Ріка.

Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украшает 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут охранять елку вместе с украинскими казаками.

Ранее Факты ICTV писали, что КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.