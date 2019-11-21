КГГА выделила на празднование Рождества и Нового Года в столице более 9 млн грн.

Тематика празднования Нового года и Рождества в Киеве Щелкунчик и полтавская игрушка, а все декорации будут в белом, золотом и красном цветах.

– В этом году у нас две тематики. Мы всегда продолжаем украинскую тему. Если вы помните, это была “яворовская игрушка”, Мария Примаченка. Теперь Опишня, “полтавская игрушка”… Мы всегда также поддерживали европейскую тему. И вторая тема классическая – Щелкунчик, – рассказал основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

На Софийской площади можно будет не только окунуться в волшебный мир приключений Щелкунчика, но и сфотографироваться с любимыми героями. Здесь обустроят четыре королевства – детских развлечений, подарков, лайков и вкуса – между которыми будет курсировать рождественский экспресс.

В этом году запланировано в два раза больше мероприятий, чем в минувшем году: 21 – на Софийской площади и 20 – на Контрактовой.

– У нас будет первый украинский новогодний парад, фестиваль китайских фонарей, каток, масштабное открытие новогодней елки в центре и всем городе. Все театры, кино, музеи, библиотеки, учреждения культуры будут задействованы в праздновании, – говорит директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

На Контрактовой площади появится рождественский европейский городок в украинских традициях. Кроме того, здесь откроют резиденцию Святого Николая и зажгут 19 декабря елку, украшенную в этническом опишнянском стиле.

В программе празднования – шествие звездочетов 7 января, массовая коляда, установление Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун Святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно там можно будет покататься на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы, и горках.

Также посетителей ждет насыщенная концертная программа от известных исполнителей, креативные фото-зоны, аттракционы, многочисленные фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки.

Елку на Софиевской площади начнут устанавливать 5 декабря, 12 числа должны закончить. Высота елки 30 метров и она будет сборной. Ветки привезут из Винницкой и Житомирской области. Стоимость игрушек и иллюминации – 2 млн 700 тыс. грн.

– В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей, – заявила Попова.

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В новогоднюю ночь в столице будет работать фуникулер, который обеспечит удобное перемещение между Софийской и Контрактовой площадями.

КГГА из-за войны на Донбассе не разрешает во время праздников запуск фейерверков и использование пиротехники, а также выступает категорически против продажи на локациях алкоголя.

Напомним, что раньше Факты ICTV писали, сколько будут отдыхать украинцы на Новый год.