19 грудня на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни. Програму розважальних заходів дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
19 грудня о 19.00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.
Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:
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- 17.00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;
- 18.00 – початок концерту з оркестром Наоні;
- 19.00 – церемонія засвічення ялинки;
- 19.45 – виступ гурту Друга Ріка.
Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрашає 800 новорічних іграшок і понад 3 км різнокольорових гірлянд.
Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика охоронятимуть ялинку разом із українськими козаками.
Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.
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