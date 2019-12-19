PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Коли у Києві засвітять новорічну ялинку: дата та програма заходів

19 грудня на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни. Програму розважальних заходів дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Ялинка у Києві

19 грудня о 19.00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:

  • 17.00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;
  • 18.00 – початок концерту з оркестром Наоні;
  • 19.00 – церемонія засвічення ялинки;
  • 19.45 – виступ гурту Друга Ріка.
Читайте: Новий рік 2020: як буде виглядати головна ялинка країни і коли відкриють У центрі Києва на два місяці обмежили рух транспорту Новий рік 2020: програма заходів на Софійській площі

Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрашає 800 новорічних іграшок і понад 3 км різнокольорових гірлянд.

Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика охоронятимуть ялинку разом із українськими козаками.

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.

Джерело: КМДА

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка