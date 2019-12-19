19 грудня на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни. Програму розважальних заходів дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

19 грудня о 19.00 на Софійській площі відбудеться офіційне засвічення головної новорічної ялинки країни.

Для глядачів цього святкового дійства підготовлено яскраву розважальну програму:

17.00 – зустріч Святого Миколая та карнавальна хода;

18.00 – початок концерту з оркестром Наоні;

19.00 – церемонія засвічення ялинки;

19.45 – виступ гурту Друга Ріка.

Висота ялинки сягає понад 20 метрів. Цьогоріч її прикрашає 800 новорічних іграшок і понад 3 км різнокольорових гірлянд.

Навколо ялинки розгорнеться восьмикінечна зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика охоронятимуть ялинку разом із українськими козаками.

Раніше Факти ICTV писали, що КМДА виділила на святкування Різдва і Нового Року у столиці понад 9 млн грн.