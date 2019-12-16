Небрежность или несовершенная система: почему украинцы погибают в пожарах

Украина страдает от многочисленных пожаров, которые уносят жизни сотен граждан. Кто виноват в постоянных пожарах, почему проверки не эффективны и как исправить ситуацию – в материале Фактов ICTV.

Пожары в последнее время часто вспыхивают по всей территории Украины. И самые громкие случаи связаны с Одессой.

За последний год, по данным ГСЧС, в Украине произошло более 80 тыс. пожаров, в результате которых погибли по меньшей мере 1 200 человек.

Последний раз 4 декабря очередной пожар охватил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате трагедии погибли 16 человек. Огонь охватил почти 4 тыс. кв. м. Те, кто оставался внутри, вынуждены были прыгать из окон, чтобы спастись.

Но это не первый случай в Одессе. Последние несколько лет курортный город страдает от трагедий:

В сентябре 2017-го пожар произошел в одесском детском лагере Виктория. Погибли три маленькие девочки. Официальная причина – включенный кипятильник. Но по данным независимой экспертизы, это еще и нарушение во время строительства, в результате чего корпус вспыхнул за считанные минуты.

В июне 2019 года снова пожар в Одессе. На этот раз в Центре психического здоровья погибло пять пациентов и медсестра. Причина – непреднамеренный поджог из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности.

В августе 2019 года вспыхнул одесский отель Токио Стар. Погибли девять туристов. Причина – короткое замыкание из-за перегрузки электросетей.

Не успевая опомниться от одной трагедии, Одесса страдает от другой. Между тем мэр города Геннадий Труханов остается на должности, не предпринимая никаких мер, чтобы изменить ситуацию.

Почему в Украине так часто происходят пожары и кто в этом виноват – журналист Фактов ICTV Владимир Михайлов спросил у экс-советника министра по чрезвычайным ситуациям Константина Гринчука.

Пожар в Одесском колледже

Рассматривают две версии пожара в колледже – аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

Ранее полиция отчиталась о нарушении пожарной безопасности. В частности, об отсутствии автоматической сигнализации и других противопожарных средств. Так, огнетушители и багры были найдены в комнате коменданта, в других их не было.

– Говорят, что в этом колледже не было системы пожарной сигнализации и оповещения. На такое ​​шестиэтажное здание должно было пойти как минимум несколько миллионов только на подобные системы. Я не говорю уже о системах пожаротушения, молниезащиты, дымоудаления и т. д., – рассказывает Константин Гринчук.

Полное оснащение подобного здания противопожарными системами эксперт оценивает в 6 млн грн.

Колледж – это исторический памятник архитектуры, который носит название дом Асвадурова и был построен еще 100 лет назад. Внешне он оснащен лепниной, а перегородки между комнатами возведены из тростника – это одна из причин быстрого распространения огня.

– Само это здание из тростника и дерева – это готовый факел, к которому только поднеси спичку. Проблема в том, что подобных зданий очень много – Одесса переполнена ими.

На время расследования также было отстранено от работы руководство местного ГСЧС и директор департамента образования и науки ОГА.

По данным ГСЧС, последний раз здание проверяли пять лет назад.

Мораторий и ограниченные полномочия инспекторов

С 2014 года действует мораторий на проверку органами государственной власти субъектов хозяйствования. Цель такой инициативы – предотвратить коррупционную составляющую.

Но фактически, это привело к тому, что здания просто не проверяли на соответствие пожарной безопасности. В 2018 году мораторий для пожарных инспекторов был частично снят, но проблема осталась – у них слишком мало полномочий.

– Инспектор проверяет недостатки, выписывает постановление и закрывается штрафом в 51 грн или 170 грн там, где украдены миллионы.

Для того, чтобы закрыть учреждение, инспектор, обнаруживший нарушение, должен выписать постановление и подать в суд, где доказать, что нужно останавливать эксплуатацию здания по ряду причин. Эксперт подчеркивает – на это могут уходить годы, а здание все это время будет в эксплуатации. Система должна работать наоборот.

– Инспектор, увидев вопиющее нарушение пожарной безопасности, приглашает свое руководство, свидетелей, полицию и закрывает здание. А потом уже хозяин должен идти и доказывать в суде, что он устранил неполадки или пожарный инспектор действовал с нарушением.

Кроме того, эксперт обращает внимание на нерегулярность проверок пожарными инспекторами:

– Инспекция пожарной безопасности должна работать как можно эффективнее. А сейчас тенденция следующая: были взрывы складов – все побежали проверять склады, сгорел детский лагерь – побежали смотреть лагеря, горит отель – начали проверять отели. Проверять нужно все.

Система подчинения

До 2013 года за вопросы, связанные с жизнью и здоровьем людей, отвечал премьер-министр Украины, который, согласно кодексу гражданской защиты, возглавлял это направление.

После редакции кодекса, напоминает эксперт, эти полномочия положили на специальную комиссию правительства.

– Ее, как правило, возглавляют те, кто под рукой. Это неподготовленные люди, которые в лучшем случае смотрят на руководителя ГСЧС, если что-то произойдет.

Поэтому еще один шаг для улучшения ситуации с пожарной безопасностью – назначение человека, который отвечает за жизнь и здоровье граждан.

Следующий шаг – перевод государственных инспекций в одно подчинение.

– К 2014 году у нас было Министерство чрезвычайных ситуаций. Туда входили практически все инспекции, кроме СЭС (Санитарно-эпидемиологическая станция, – Ред.). Что сегодня имеем? Государственные инспекции в прямом подчинении основных нарушителей законодательства.

Так, приводит пример Гринчук, Госпотребслужба подчиняется Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Получается, что производитель продуктов сам контролирует их качество.

Больше смотрите в видеоинтервью:

Впрочем, пока о реформе ГСЧС речь не идет. По крайней мере, в ближайшее время. А тем временем виновных в одесских пожарах к ответственности так и не привлекли.

Обвинительный приговор по делу лагеря Виктория вынесли только воспитательнице, по другим причастным продолжаются судебные разбирательства. Владельца отеля Токио Стар отправили под домашний арест. Но людей, которые закрывали глаза на погрешности при строительстве, сдаче в эксплуатацию и нарушениях пожарной безопасности, так и не назвали и не привлекли к ответственности.