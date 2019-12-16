Получил 1 млн грн пенсии из США: Малюська сообщил, что вопрос зарплаты снят

Министр юстиции Украины Денис Малюська опроверг информацию о своей возможной отставке и прокомментировал вопрос зарплат для менеджмента.
Денис Малюська в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV прокомментировал вопрос зарплат для менеджмента.
– Я достаточно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн грн, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят.
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Денис Малюська также сообщил, что не собирается уходить с должности.
– Я не собираюсь увольняться. Был запущен фейк, – сказал министр юстиции.
Ранее Денис Малюська оригинально ответил на “отставку” ботинками на столе.
Фото: Denis Malyuska