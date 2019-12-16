Держу интригу: Малюська ответил на “отставку” ботинками на столе

Министр юстиции Украины Денис Малюська отреагировал на информацию о своей возможной отставке.

Министр юстиции Денис Малюська ожидает, что его зарплату повысят хотя бы до 80 тыс. грн, иначе может подать в отставку.

В связи с этим, в сети распространилась информация о возможной отставке министра.

Малюська отреагировал на такие слухи креативно: выложил фото сложенных на столе ботинков.

– Держу интригу, – подписал фото Малюська.

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Ранее Денис Малюська также рассказал, что правительство, которое получает маленькую зарплату, может жить только за счет взяток или дополнительных неформальных расходов под обязательство.

Источник: Денис Малюська