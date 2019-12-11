Хочет от 80 тыс. грн! Малюська пожаловался на зарплату, не исключает отставку

Министр юстиции Денис Малюська ожидает, что его зарплату поднимут хотя бы до 80 тыс. грн, иначе может подать в отставку.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что за последний месяц получил около 29 тыс. грн зарплаты.

Однако его семье приходится экономить, поскольку указанных средств не хватает.

– Если зарплата не поднимется хотя бы до 80 тыс. грн — надолго меня не хватит. Меньше — это недолгая история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств, – рассказал Малюська.

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Ранее ежемесячные расходы министра составляли приблизительно 100 тыс. грн.

Кабмин готов поднять зарплату, ведь это также является важным сигналом для международных инвесторов.

Малюська добавил, что правительство, которое получает маленькую зарплату, может жить только за счет взяток или дополнительных неформальных расходов под обязательства.

По его словам, поскольку нынешнее правительство таким не занимается, необходимо поднимать зарплату.

К слову, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову предлагают выплатить за ноябрь премию в размере 236 тыс. грн.