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Факты / Украина / Общество

Украина опередила Францию в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата

Украина заняла 17 место среди 58 стран мира в рейтинге, что показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата-2020.

Украина опередила Францию в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата

Поднявшись на одну ступеньку, Украина заняла 17 место в рейтинге, что показывает индекс эффективности борьбы с изменениями климата.

В рейтинге нет тройки лидеров, поскольку ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменениям климата.

Эксперты положительно оценили создание Министерства энергетики и охраны окружающей среды. Экологи считают, что такие изменения имеют потенциал к улучшению климатической политики Украины.

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Рядом с Украиной в рейтинге разместились Швейцария и Франция на 16 и 18-м местах соответственно.

Четвертое место заняла Швеция, пятое – Дания, а шестое – Марокко.

Последнее место в рейтинге заняли США.

Оценка страны складывается из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии, общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.

К слову, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо менять структуру экономик мира для борьбы с климатическим кризисом.

Источник NewClimate Institute

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