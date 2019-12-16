Законопроект о децентрализации: что хотят изменить в Конституции

Что такое децентрализация
В Украине децентрализацией называют комплекс изменений в законодательстве о передаче органам местного самоуправления полномочий и бюджетов государственных органов.
То есть, децентрализация позволит решать больше вопросов на местном уровне, а не обращаться к центральной власти.
Планировалось, что во время децентрализации создадут 120-150 округов и 1,5 тыс.-1,8 тыс. общин.
Так называемая реформа децентрализации была начата в 2014 году, она также должна уменьшить влияние районов и провести их реорганизацию.
Кроме того, при планировании развития общин, будут учитывать экономические, экологические и культурные особенности отдельных регионов. Децентрализация предполагает создание территориальных объединенных общин и предоставление органам местного самоуправления максимальных полномочий, которые они способны выполнять.
Активное внедрение реформы началось в 2015 году. Тогда общины объединяли и передавали им финансовые ресурсы и дополнительные административные полномочия.
Что было с прошлым законопроектом №2217а
В 2015 году пятый президент Петр Порошенко подал свой законопроект об изменениях в Конституцию относительно децентрализации, однако в нем содержалась упоминание об особом порядке самоуправления в ОРДЛО.
Поэтому Верховная Рада заблокировала его принятие. Однако, конституционную децентрализацию якобы должны принять учитывая особенности Донбасса.
Децентрализация с изменениями в Конституцию должна заработать с марта 2021 года. Чтобы принять ее, народные депутаты будут голосовать на двух сессиях.
Финальное голосование потребует 300 голосов в Верховной Раде.
Новые административно-территориальные единицы
Во время реформы децентрализации планируют создать такие административно-территориальные единицы:
- общины;
- округа;
- области;
- АР Крым.
Округи должны прийти на смену районам.
Что предлагает законопроект №2598 Зеленского
Шестой президент Украины предлагает изменить систему территориально-административного деления страны по концепции, которая внедрялась в 2015 году.
Он предлагает убрать количество областей и их название из Конституции и оставить формулировку “области и Автономная республика Крым”. Однако пропадут специальные статусы Киева и Севастополя.
Самым низким звеном местного самоуправления станут общины. Они будут образовывать округа, которые заменят районы, а области останутся без изменений.
Вертикаль власти в районных и областных госадминистрациях немного изменится. Их и в дальнейшем будут выбирать со своими исполнительными органами, однако председатели окружных и областных советов будут занимать должности не более года.
Также Владимир Зеленский предлагает назначать префектов вместо глав администраций.
Что будут делать префекты
Основной задачей префектов будет надзор за законностью и конституционностью в областях и округах. Их будет назначать правительство совместно с президентом.
У префектов будет возможность приостанавливать действие актов местного самоуправления, если они сочтут, что те не соответствуют Конституции и законам.
Также они смогут направлять президенту представления относительно актов местного совета, которые несут угрозу целостности Украины. В таком случае глава государства сможет остановить действие акта и отстранить председателя совета, весь его состав и назначить временного уполномоченного.
Что получат новые территориальные единицы
В законопроекте Владимира Зеленского предлагается закрепить порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ, а также переименования и наименования административно-территориальных единиц.
Мнение местных жителей будет иметь вес при решении указанных вопросов.
Как право общины предлагается на конституционном уровне закрепить местное самоуправление. То есть, она будет иметь право на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и тому подобного.
Также предусмотрено создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления (окружной, областной совет, их исполкомы).
Закон предлагает закрепить землю, движимое и недвижимое имущество, природные ресурсы, другие объекты в коммунальной собственности общины, местные налоги и сборы, доходы местных бюджетов как материальную и финансовую основу местного самоуправления.
Как выбирать региональную власть
В выборах главы общины, депутатов ее совета, окружного и областного совета примут участие дееспособные жители соответствующей административно-территориальной единицы, которые в день выборов достигнут 18 лет.
Полномочия соответствующей региональной власти предлагают сократить до четырех лет.
А избрание председателя окружного и областного советов будет происходить на основе ротации. Они будут выполнять свои полномочия один год.