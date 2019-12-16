Законопроект о децентрализации: что хотят изменить в Конституции

В Украине децентрализацией называют комплекс изменений в законодательстве о передаче органам местного самоуправления полномочий и бюджетов государственных органов.

То есть, децентрализация позволит решать больше вопросов на местном уровне, а не обращаться к центральной власти.

Планировалось, что во время децентрализации создадут 120-150 округов и 1,5 тыс.-1,8 тыс. общин.

Так называемая реформа децентрализации была начата в 2014 году, она также должна уменьшить влияние районов и провести их реорганизацию.

Кроме того, при планировании развития общин, будут учитывать экономические, экологические и культурные особенности отдельных регионов. Децентрализация предполагает создание территориальных объединенных общин и предоставление органам местного самоуправления максимальных полномочий, которые они способны выполнять.

Активное внедрение реформы началось в 2015 году. Тогда общины объединяли и передавали им финансовые ресурсы и дополнительные административные полномочия.