Тестирование программных РРО начнут в 2020 году – Минфин

Тестирование программных регистраторов расчетных операций в Украине должны начать с 1 января 2020 года.

С 1 января в Украине появится программное обеспечение, которое позволит осуществлять оплаты без использования традиционных кассовых аппаратов.

Это позволит протестировать программные регистраторы расчетных операций.

На обсуждение общественности вынесут ряд документов по программной регистрации оплаты.

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Среди них – о порядке регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, порядок использования фискальных номеров и изменения в положение о форме и содержании расчетных документов.

Замечания и предложения граждан по результатам тестирования обработают и согласуют с профильными комитетами и министерствами.

К слову, предпринимателям дадут возможность использовать кассовые аппараты собственной разработки.