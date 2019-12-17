PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Тестирование программных РРО начнут в 2020 году – Минфин

Тестирование программных регистраторов расчетных операций в Украине должны начать с 1 января 2020 года.

Касовий апарат

С 1 января в Украине появится программное обеспечение, которое позволит осуществлять оплаты без использования традиционных кассовых аппаратов.

Это позволит протестировать программные регистраторы расчетных операций.

На обсуждение общественности вынесут ряд документов по программной регистрации оплаты.

Читайте: В Украине запретят на два года проверки ФЛП по использованию РРО

Среди них – о порядке регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, порядок использования фискальных номеров и изменения в положение о форме и содержании расчетных документов.

Замечания и предложения граждан по результатам тестирования обработают и согласуют с профильными комитетами и министерствами.

К слову, предпринимателям дадут возможность использовать кассовые аппараты собственной разработки.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

бізнес
Рада приняла закон об уменьшении давления на бизнес
кредит
Дешевые кредиты для бизнеса: как получить и кто будет следить за использованием
Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей
Когда заработает программа доступных кредитов для предпринимателей
Немецкий фармгигант STADA покупает украинскую Biopharma
Немецкий фармгигант STADA покупает украинскую Biopharma
В Украине запретят на два года проверки ФЛП по использованию РРО
В Украине запретят на два года проверки ФЛП по использованию РРО
Все ФОПы на 3-й группе должны перейти на кассовые аппараты – Верланов
Все ФОПы на 3-й группе должны перейти на кассовые аппараты – Верланов
Михайло Федоров
В Украине запустят онлайн-платформу для консультации бизнеса
Дмитрий Дубилет
Украина не получает миллиарды гривен из-за теневого рынка алкоголя – Дубилет
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка