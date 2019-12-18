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Факты / Украина / Общество

19 декабря центр Киева закроют для транспорта – список улиц

Вечером 19 декабря запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

Ялинка у Києві

19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в ​​связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией зажжения главной новогодней елки.

Движение запрещено:

  • С 17.00 до 19.00 – от дома №51/53 до пересечения с улицей Софиевской;
  • С 16.00 до 22.00 – от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Читайте: В центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, планируется организовать движение:

  • троллейбуса №6 от Минского массива до метро Лукьяновская;
  • троллейбуса №16 и 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
  • автобусов общего пользования в обычном режиме №24 и 114 по схеме движения рабочего дня.

Ранее мы также писали о том, какие будут мероприятия на Софийской площади 19 декабря.

Источник: КГГА

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