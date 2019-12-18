19 грудня центр Києва закриють для транспорту – список вулиць

Увечері 19 грудня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.

19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку зі святковими заходами та урочистою церемонією засвічення головної новорічної ялинки країни.

Рух заборонено:

З 17.00 до 19.00 – від будинку №51/53 до перетину з вулицею Софіївською;

З 16.00 до 22.00 – від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.

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За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:

тролейбусу №6 від Мінського масиву до метро Лук’янівська;

тролейбусу №16 та 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів загального користування у звичайному режимі № 24 та 114 за схемою руху робочого дня.

Раніше ми також писали про те, які будуть заходи на Софійській площі 19 грудня.