19 грудня центр Києва закриють для транспорту – список вулиць

Увечері 19 грудня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської.
19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку зі святковими заходами та урочистою церемонією засвічення головної новорічної ялинки країни.
Рух заборонено:
- З 17.00 до 19.00 – від будинку №51/53 до перетину з вулицею Софіївською;
- З 16.00 до 22.00 – від будинку №23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду.
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За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух:
- тролейбусу №6 від Мінського масиву до метро Лук’янівська;
- тролейбусу №16 та 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
- автобусів загального користування у звичайному режимі № 24 та 114 за схемою руху робочого дня.
Раніше ми також писали про те, які будуть заходи на Софійській площі 19 грудня.