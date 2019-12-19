19 декабря кандидатуру Владимира Ельченко окончательно согласовали на должность посла Украины в США. Что известно про этого дипломата, читайте в биографии на сайте Факты ICTV.

Вашингтон одобрил кандидатуру посла Украины в США. Им стал 60-летний Владимир Ельченко, который до этого был постоянным представителем Украины в ООН. Владимир Ельченко окончил факультет международных отношений и международного права КНУ им. Т. Шевченко. С 1981 года он работает в МИД и является одним из самых опытных украинских дипломатов – за свою карьеру работал представителем Украины в ООН, в Австрии и в России.

В 1993 году Ельченко несколько месяцев был наблюдателем в составе миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (в Хорватии). После этого четыре года вновь работал в Киеве на руководящих должностях в МИД.

С 1997 по 2001 год политику впервые поручили представлять украинские интересы в ООН.

В 2000-2001 дипломат был заместителем министра иностранных дел Анатолия Зленко. Позже несколько лет работал в секретариате МИД.

Читайте: Кислица – новый постпред Украины при ООН

Также Ельченко работал первым заместителем министра Константина Грищенко.

После этого пять лет работал в Вене – послом Украины в Австрии и постоянным представителем Украины в международных организациях, расположенных в австрийской столице.

С лета 2010 года и до конца 2015 года Ельченко занимал должность посла Украины в России.

Кроме того, в мае 2019 года Ельченко был назначен послом на Ямайке по совместительству.

В декабре 2015 года был второй раз в свой карьере назначен постоянным представителем Украины в ООН. Занимал эту должность до утверждения послом в США.

Как сообщалось, 19 декабря 2019 года Ельченко назначен послом Украины в Соединенных Штатах Америки.