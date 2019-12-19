PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Владимир Ельченко стал послом Украины в США

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назначен послом нашего государства в Соединенных Штатах Америки.

Владимир Ельченко стал послом Украины в США

Владимир Ельченко был уволен с должности Постоянного представителя Украины в ООН и назначен послом в США.

Новым представителем Украины в ООН стал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Соответствующие указы Владимира Зеленского обнародованы на сайте президента.

Читайте: Лариса Галадза назначена послом Канады в Украине

Ранее Ельченко работал на должности посла Украины в Ямайке.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США.

Источник: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Єльченко
Дипломат с 40-летним стажем: что известно о после Ельченко
Кислица – новый постпред Украины при ООН
Кислица – новый постпред Украины при ООН
США Україна
Названы две кандидатуры на должность посла США в Украине – СМИ
ООН признала нарушения Женевских конвенций Россией
ООН признала нарушения Женевских конвенций Россией
США и Украина запустили совместный ядерный проект
США и Украина запустили совместный ядерный проект
Україна
Посольство США предупредило об опасности в Украине 11, 12 и 24 августа
Російський танкер NIKA SPIRIT
США поддержали действия Украины в отношении российского танкера NEYMA
Временно поверенная в делах США прибыла в Украину
Временно поверенная в делах США прибыла в Украину
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка