Транзит российского газа: сколько заработает Украина за 5 лет

За 5 лет транзита российского природного газа Украина получит доход в размере $15 млрд.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что за пять лет транзита российского природного газа Украина сможет заработать ориентировочно $15 млрд.

Он отметил, что также Россия выплатит Украине $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Это должно произойти до конца 2019 года.

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– Ориентировочная прибыль, с которой Украина вышла из этой встречи (встреча в Минске 20 декабря – Ред.), это более $3 млрд по арбитражу плюс ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них 3 – живыми деньгами – уже до нового года. И это – без всяких кабальных условий по приобретению российского газа, – написал он.

Напомним, 20 декабря российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины. Также документ включил урегулирование взаимных требований.