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Факты / Украина

В Украине начал работать Офис генерального прокурора

2 января началась работа Офиса генерального прокурора, который пришел на смену Генеральной прокуратуре.

В Украине начал работать Офис генерального прокурора

2 января 2020 года в Украине начинается работа нового центрального органа в системе прокуратуры – Офиса генерального прокурора.

Он пришел на смену Генеральной прокуратуре в соответствии с приказом генпрокурора Руслана Рябошапки.

– Офис генерального прокурора создан на месте ликвидированной Генеральной прокуратуры Украины в рамках реформирования системы, начатой в сентябре 2019 года, с целью повышения общественного доверия к прокуратуре, – сообщает пресс-служба ведомства.

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Обновленный орган системы прокуратуры состоит из 12 департаментов, восьми отдельных управлений и двух специализированных прокуратур, а также насчитывает около 1,5 тыс. человек.

Законодательство по реформе прокуратуры было изменено 19 сентября, а закон об Офисе генерального прокурора вступил в силу 25 сентября.

К слову, из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году изъяли нескольких прокуроров, которые длительное время занимались делами Майдана.

Источник: Офис генерального прокурора

Фото: Dreamstime

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