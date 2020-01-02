Политический прогноз на 2020 год от Фактов ICTV. Что будет в Украине в 2020 году, удержится ли монобольшинство Слуги народа и что ждет Кабинет министров – читайте в материале.

Прогнозы на 2020 год разнообразны. От потери единства среди “слуг народа” до досрочных парламентских выборов и даже перезагрузки Кабмина.

Что будет в Украине в 2020 году? Эксперты утверждают – он окажется не менее богатым на политические события, чем 2019.

– Я точно прогнозирую его не менее драматичным и не менее напряженным, – говорит политолог Александр Антонюк.

Монобольшинство – это не моноединство

Турборежим президентской партии по чуть-чуть замедляется. Иногда Слуга народа уже не может собрать необходимых 226 голосов для принятия законопроектов.

– Уже сейчас многие неполитические решения принимаются не голосами монобольшинства, а голосами групп сателлитов и при поддержке депутатов-мажоритарщиков, – говорит глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Поэтому вызов 2020 года для партии президента – сохранение 226 голосов, необходимых для голосования. К успеху в этом вопросе эксперты относятся скептически.

– Монобольшинство не означает моноединство, и последнего до осени точно уже не будет. Конкуренция, скандалы, состязательность – все, что мы уже видим сейчас, будем наблюдать в возрастающей прогрессии, – прогнозирует Антонюк.

Хотя он добавляет – костяк партии, условно в 150 человек, точно останется. Это в основном те депутаты, которые прошли по спискам. Если же и будут выходить из партии в 2020 году, то, по оценкам политолога, не более 20 человек.

– Это не является большой проблемой. Слуга народа – это точно не коммунистическая партия, где все должно быть единогласно.

Объединение оппозиции

Итак, расшатывание президентской партии будет продолжаться. Как из середины от различных групп влияния, так и снаружи.

– Это уже происходит в формате публичной критики и построения медийных кампаний, – говорит Кошель

Кстати, другие фракции парламента могут попробовать создать единую оппозицию. Эксперт не исключает такую ​​возможность, ведь уже сейчас, в частности во время протестных акций против открытия рынка земли, оппозиция приняла одну сторону. Но это не приведет к желаемому эффекту.

– Эта работа вряд ли будет успешной. Слишком много разногласий между политическими силами, которые претендуют на оппозиционный статус.

Досрочные парламентские выборы

Если президентская партия будет терять единство и не сможет большинством голосов принимать решения, президент может пойти на досрочные парламентские выборы.

Тем, что порождают политическое противостояние парламентариев, немало – вопрос оккупированных территорий, законопроект о рынке земли, экономические проблемы.

Так, политический эксперт Андрей Золотарев, например, видит возможные выборы уже в конце 2020 года. Александр Антонюк на счет 2020 года более скептичен:

– Все будет зависеть от напряжения в обществе – если уж очень будет “закипать”, то нужно будет спустить клапан.

Кроме того, решение о роспуске Рады может быть мотивировано падением рейтинга самого президента.

– На фоне своего высокого рейтинга он попытается сыграть еще раз в эту игру и завести своих людей в парламент. У них не будет столько голосов, сколько есть сейчас, но это лучше, чем ждать, пока рейтинг с каждым месяцем будет падать, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Нестабильность в Кабмине

Неспокойно будет и в Кабмине. Эксперты предсказывают нестабильную ситуацию в органе. Ранее и сам Зеленский заявлял, что с министрами, которые не покажут результат до Нового года, “будут прощаться”.

– Единственный вопрос, какой глубины будет трансформация – уберут нескольких министров или отправят в отставку премьера и правительство переформатируют полностью, – говорит Рейтерович.

Политолог предсказывает первые увольнения министров уже через месяц-два после Нового года.

– Кабмин Гончарука, согласно закону, имеет иммунитет на один год. Если что-то будет происходить, это будет иметь политический характер, – предупреждает Антонюк.

Эксперт уверен, премьера могут отправить в отставку уже в феврале.

– Он не самодостаточный и не самостоятельный политик. Все предыдущие премьер-министры так или иначе имели политическую историю и коммуникацию с избирателями. Здесь президент взял на себя всю полноту власти, а Гончарук – один из исполнителей, – объясняет политолог.

Выборы на местах

Весной 2020 года запланированы местные выборы. Предварительно 25 октября избиратели будут избирать депутатов и глав сельских, поселковых, городских и районных советов.

– Это будет серьезная политическая борьба и вызов для Слуги народа. Если партия начнет “сыпаться” во время подготовки к избирательной кампании, это может оказаться точкой обратного отсчета для ее политической судьбы, – уверен Золотарев.

В то же время эксперт прогнозирует серьезную борьбу за кресла мэров городов. Особенно ожесточенная борьба будет вестись за Киев и города-миллионники.

Президентский рейтинг

Владимиру Зеленскому предсказывали потерю рейтинга с первого дня его президентства. Но его до сих пор, по данным различных социологических исследований, поддерживают более 50% украинцев.

– Главное для Зеленского сейчас – нет доверия к старым политикам. Хотя доверие к нему немного упало, это не привело к росту доверия к Порошенко или другим старым политикам, – заключает Золотарев.

И если падение рейтинга Зеленского в 2020 году прогнозировать трудно, то повышение его у старых политиков точно не будет.

Так, в политической жизни Украины в 2020 году будет жарко. Это год испытаний для людей президента, а главная их задача – удержать единство. Избирательный 2019 год плавно перетекает в избирательный 2020-й – впереди голосование за местных представителей народа, новые вызовы и политические перипетии.

Лилия Ященко