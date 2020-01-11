PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране

Собранные ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев передали экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и скорее провести репатриацию тел погибших граждан Украины, – написал он.

Премьер также сообщил, что украинская комиссия продолжает расследовать причины падения самолета МАУ. Наши специалисты уже успели осмотреть “черные ящики” и место хранения части фрагментов самолета.

Читайте: Обломки самолета МАУ не разбирают бульдозером – Пристайко

Комиссия также осуществила раскладку обломков самолета, чтобы установить полноту найденных частей Boeing.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка