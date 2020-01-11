Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране

Собранные ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев передали экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и скорее провести репатриацию тел погибших граждан Украины, – написал он.

Премьер также сообщил, что украинская комиссия продолжает расследовать причины падения самолета МАУ. Наши специалисты уже успели осмотреть “черные ящики” и место хранения части фрагментов самолета.

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Комиссия также осуществила раскладку обломков самолета, чтобы установить полноту найденных частей Boeing.