Гончарук отчитался о ходе расследования катастрофы самолета в Иране

Собранные ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев передали экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
– Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и скорее провести репатриацию тел погибших граждан Украины, – написал он.
Премьер также сообщил, что украинская комиссия продолжает расследовать причины падения самолета МАУ. Наши специалисты уже успели осмотреть “черные ящики” и место хранения части фрагментов самолета.
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Комиссия также осуществила раскладку обломков самолета, чтобы установить полноту найденных частей Boeing.
Как сообщалось, украинские эксперты изучили состояние двигателей и пришли к выводу, что следов пожара на них не было.