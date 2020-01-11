Рабочая суббота в январе 2020 года приходится на 11-е число.
Так произошло потому, что в этом году решили не разрывать выходные, которые приходятся на Рождество. Поэтому украинцы отдыхали и в понедельник, 6 января.
Именно за этот день украинцы будут отрабатывать в субботу – 11 января.
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За другие новогодние выходные в Украине дополнительно работали в декабре, поэтому никаких других отработок в этом месяце не предусмотрено.
Всего в январе 2020 года у украинцев будет 21 рабочий день и 10 выходных.
Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников в Украине на 2020 год, в котором отмечено, в какие дни украинцев ждут дополнительные выходные.
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