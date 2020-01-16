Когда ждать снега в Украине: синоптик назвала дату

В пятницу, 17 января, над Украиной зависнет антициклон Dirk с теплым южным ветром, а первые осадки появятся не ранее 24 января, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

– Над нами завтра – антициклон Dirk, который проводит у нас сухую метеорепетицию, а вот дожди, снег и ветер – это уже зона ответственности циклона Heike, который принесет непогоду в Западную Европу, – рассказала она.

По ее прогнозам, 17 января осадков в большинстве областей не предвидится, местами туман и изморозь.

– Температура воздуха в Украине ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, завтра днем ​​0-5 градусов тепла. В Киеве пятница будет сухой, ночью 0-2 мороза, днем ​​+2 +4, – уточнила Диденко.

А на 18-19 января, Голодная кутья и Крещение, обещает небольшое похолодание.

Ранее Факты ICTV давали прогноз погоды на выходные, 18-19 января.