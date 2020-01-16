Коли чекати снігу в Україні: синоптик назвала дату

У п’ятницю, 17 січня, над Україною зависне антициклон Dirk з теплим південним вітром, а перші опади, зокрема снігопади, з`являться не раніше 24 січня, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

– Над нами завтра – антициклон Dirk, який проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніг та вітер – це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу, – розповіла вона.

За її прогнозами, 17 січня опадів у більшості областей не передбачається, подекуди туман та паморозь.

– Температура повітря в Україні найближчої ночі 0-5 градусів морозу, завтра вдень 0-5 градусів тепла. У Києві п`ятниця буде сухою, вночі 0-2 морозу, вдень +2 +4, – уточнила Діденко.

А на 18-19 січня, Голодна кутя та Водохреще, обіцяє невелике похолодання.

Раніше Факти ICTV давали прогноз погоди на вихідні, 18-19 січня.