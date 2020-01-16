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Факты / Украина

Солнце и 10-градусный мороз: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В субботу, 18 января, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на всей территории Украины.

Однако ночью везде ожидаются морозы, самые большие – в западных регионах.

В Ровенской области – от -8 до -10.

Однако днем ​​будет плюсовая температура.

На западе – от +6 до +8, в северных, южных и центральных областях – до +4, на востоке максимум +3.

В Киеве без осадков, ночью 0 -2, а днем ​​2-4 выше нуля.

Читайте: Тепло и солнечно: погода в Украине на неделю (КАРТА)

Погода на 18 січня

В воскресенье, 19 января, облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью преимущественно небольшие морозы, только в западных областях местами до -7.

Дневная температура будет самой высокой на Закарпатье – до +6.

В других западных областях и на юге +3, в центре и на севере + 2, на востоке – около 0 градусов.

В столице сухо, ночью -2 -4, днем ​​0 +2.

Погода на 19 січня

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Крещение 2020.

Источник: Укргидрометцентр

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