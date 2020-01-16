В субботу, 18 января, синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на всей территории Украины.
Однако ночью везде ожидаются морозы, самые большие – в западных регионах.
В Ровенской области – от -8 до -10.
Однако днем будет плюсовая температура.
На западе – от +6 до +8, в северных, южных и центральных областях – до +4, на востоке максимум +3.
В Киеве без осадков, ночью 0 -2, а днем 2-4 выше нуля.
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В воскресенье, 19 января, облачно с прояснениями, без осадков.
Ночью преимущественно небольшие морозы, только в западных областях местами до -7.
Дневная температура будет самой высокой на Закарпатье – до +6.
В других западных областях и на юге +3, в центре и на севере + 2, на востоке – около 0 градусов.
В столице сухо, ночью -2 -4, днем 0 +2.
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