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Факты / Украина

Символ героизма и несокрушимости – Зеленский об украинских киборгах

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти киборгов обратился к украинским военным, которые защищали Донецкий аэропорт.

Он назвал киборгов настоящими легендами и лучшим примером для тех, кто когда-либо будет защищать Украину.

– Каждый знает, что киборг – это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а наш, украинский воин-герой. Вы устояли там, где не выдержал бетон, и даже враг признал вашу несокрушимость.

Две сотни киборгов заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают! – написал президент на странице в Facebook.

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Напомним, 16 января в Украине отмечают День памяти киборгов. В этот день чтят память военных, которые держали оборону Донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года.

Во время боев погибли 100 украинских воинов, ранены около 440 бойцов.

Все, что нужно знать о Дне памяти киборгов, можно прочитать в нашем материале.

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