День памяти киборгов – в Украине чествуют подвиг военных

Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать о Всеукраинском дне памяти киборгов и обороне Донецкого аэропорта.

Что это за день?

Всеукраинский день памяти киборгов был установлен по инициативе украинских защитников. В этот день чтят память военных, которые держали оборону Донецкого аэропорта.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, то есть 242 дня.

В обороне аэропорта также участвовали волонтеры и медики, поэтому в День памяти киборгов почитают и их память.

Киборгами украинских защитников прозвали боевики, которые не могли поверить в то, что люди так долго могут защищать аэропорт.

Оборона Донецкого аэропорта

Бои за Донецкий аэропорт начались с попытки боевиков и российских спецназовцев захватить здание. 26 мая 2014 года силы оккупантов выдвинулись в аэропорт.

Они начали занимать позиции в новом терминале. Персонал и гражданское население на тот момент уже были эвакуированы из аэропорта.

Украинское командование отправило на защиту здания авиацию, которую поддерживали сухопутные войска, которые в то время размещались в старом терминале. Пророссийские силы начали нести потери и были вынуждены отступить.

После этого бои прекратились до сентября 2014 года. Боевики активизировались после подписания Минских соглашений и пытались взять Донецкий аэропорт.

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К середине января 2015 года пророссийские войска систематически штурмовали аэропорт и атаковали украинских бойцов, которые успели окопаться в здании. Во время боев значительно разрушалась структура Донецкого аэропорта, а в декабре 2014 года сильно пострадал старый терминал.

13 января 2015 года упала диспетчерская башня. На финальных этапах боев украинские военные удерживали первый этаж нового терминала, а боевики контролировали подвал и верхние этажи.

20 января боевики взорвали новый терминал, в результате чего в здании обвалился потолок. Тогда погибло много украинских защитников, а уцелевшие бойцы 22 января покинули позиции, поскольку защищать здание уже было невозможно.

Тогда много раненых и контуженных военных попали в плен боевиков.

Последствия обороны

Во время боев ВСУ создали линию укреплений вокруг взлетной полосы по периметру окружающих сел – Песок, Водяного, Опытного, а также недалеко от шахты Бутовка.

Во время боев за Донецкий аэропорт погибли 100 украинских воинов, были ранены около 440 бойцов. Также боевики уничтожили десятки единиц военной техники и взяли в плен 24 человека.

Однако в России заявляли о якобы 597 погибших с украинской стороны.

Со стороны пророссийских оккупантов погибли 800 боевиков, еще 1,5-2 тыс. ранены.

Достижением боев за Донецкий аэропорт стало то, что украинские военные смогли показать свой профессионализм, выдержку и стойкость.

Пулеметчик 93-й бригады Александр Сергеев считает, что россияне возненавидели бы войну на Донбассе, если бы увидели, что происходило в Донецком аэропорту.

– Если бы россияне хоть раз увидели кучи трупов своих соотечественников вокруг аэропорта, увидели, как бродячие собаки грызут человеческие кости и бегают с головами мертвецов в зубах по взлетной полосе, они бы навсегда возненавидели эту войну, – рассказал украинский боец.

К слову, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский должен провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.