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Факти / Україна

Символ героїзму та незламності – Зеленський про українських кіборгів

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті кіборгів звернувся до українських військових, які захищали Донецький аеропорт.

Він назвав кіборгів справжніми легендами і найкращим прикладом для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну.

– Кожен знає, що кіборг – це не персонаж комп’ютерної гри чи американського блокбастера, а наш, український воїн-герой. Ви встояли там, де не витримав бетон, і навіть ворог визнав вашу незламність.

Дві сотні кіборгів заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають! – написав президент на сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, 16 січня в Україні відзначають День пам’яті кіборгів. У цей день вшановують пам’ять військових, які тримали оборону Донецького аеропорту, яка тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року.

Під час боїв загинули 100 українських воїнів, поранено близько 440 бійців.

Все, що потрібно знати про День пам’яті кіборгів, можна прочитати в нашому матеріалі.

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