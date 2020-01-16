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Факты / Инфографика

Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Рабочие дни с 30 и 31 декабря перенесены на 21 и 28 декабря соответственно.

Таким образом постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня на Новый год 2019 – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа – Рождество.

Читайте: Рождество 2020: дата, история и традиции

Кроме того, четыре выходных может быть и в январе 2020 года.

Предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января. Таким образом выходные будут длиться с 4 по 7 января.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2020

Ранее Факты ICTV составили афишу на Рождество 2020.

Фото: Dreamstime

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