Авиакатастрофа украинского самолета в Иране, которая произошла 8 января 2020 года, унесла жизни 176 человек и одновременно запустила длинную процедуру международных расследований.

Иран уже признал, что ошибочно сбил Boeing МАУ ракетой, а украинская власть пообещала выплатить по 200 тыс. грн семьям погибших граждан нашего государства.

Журналист Фактов ICTV Ольга Чайко вместе с международными юристами разбиралась, кто, кому и сколько должен выплатить компенсации, а также мог ли Иран закрыть воздушное пространство и почему он этого не сделал.

Прецеденты выплаты компенсаций

Случаев, когда страна признает факт сбивания воздушного судна и выплачивает компенсации, мало, признает юрист по авиационному праву Андрей Гук.

Как правило, страны используют в таких ситуациях концепцию Ex Gratia (с лат. – по милости), когда государство выплачивает компенсацию, не признавая вины.

Эксперт приводит в пример историю с катастрофой Ту-154 над Черным морем. Во время совместных российско-украинских учений в Крыму военные тестировали поражение мишеней ракетами. Было выпущено две ракеты, одна из которых поразила цель, а другая пролетела еще 200 км и взорвалась. Тогда же российский самолет упал в море.

Тогда украинская сторона выплатила $7,8 млн родственникам погибших россиян. Впрочем, юридическую ответственность так и не признала.

Так же поступила Ливия в 1988 году после теракта над шведским городом Локерби. Boeing 747 выполнял регулярный рейс Лондон-Нью-Йорк, но неожиданно взорвался в воздухе. В теракте обвинили двух агентов ливийской разведки.

Тогда страна выплатила по $10 млн каждой семье погибших.

– Это, кстати, та сумма, от которой можно отталкиваться. В случае Ирана – это их территория, их ракета, даже если они будут настаивать на непреднамеренности и ошибке, все равно это их ответственность, – отмечает Андрей Гук.

Впрочем, каждый случай – индивидуален, а конкретной суммы компенсации не существует, отмечает юрист по международному праву Олег Онищенко.

– Все зависит от того, на какую сумму будет рассчитывать Украина. К сожалению, мы еще не знаем все моменты по работе нашей группы там, за какие деньги это происходило и др.

По словам эксперта, Украина может рассчитывать на официальные извинения по дипломатическим каналам, получение тел погибших и компенсацию как государству, так и семьям погибших.

Мог ли Иран закрыть воздушное пространство?

Вопрос, который появился после трагедии с украинским самолетом – почему воздушное пространство страны, на территории которой есть военный конфликт, не закрыли.

– Сейчас очень размытая фраза “по своему усмотрению”, то есть страна сама принимает решение закрывать воздушное пространство или нет, – объясняет Олег Онищенко.

Так, над Ираном не летали только американские самолеты. Все остальные авиакомпании продолжали осуществлять перелеты.

– Как по мне, целесообразнее в таких случаях ввести два момента. Создать единый международный авиарегулятор, деятельность которого была бы направлена ​​на обеспечение полетов гражданской авиации в возможных горячих точках. И ввести четкие нормы, в каких случаях надо закрывать воздушное пространство, в каких – рекомендуется, в каких – эти меры не нужны.

Более того, в решении Ирана не закрывать небо есть и экономическая составляющая.

– Каждый самолет, который пролетает через воздушное пространство страны, платит за аэронавигацию и за транзитный перелет. Это большие суммы, – объясняет Андрей Гук.

Он обращает внимание на обязанности страны, которые противоречат друг другу. С одной стороны, она должна обеспечить безопасность гражданской авиации, а с другой – транзит воздушным пространством другим странам.

Кроме того, эксперт не исключает политическую и военную составляющие в решении страны продолжать пускать гражданские самолеты.

– Они вполне могут использовать воздушное пространство как живой щит от атак. Никто не будет атаковать страну, над которой летают гражданские самолеты.

С момента крушения украинского воздушного судна прошло почти две недели. Но впереди еще немало работы. 19 января Украине передадут тела погибших, впоследствии ожидается приезд спецпредставителя правительства Ирана с извинениями. Материальная компенсация не поможет утолить боль от потери. Но признание – это важный шаг в установлении справедливости.

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