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Факты / Украина / Общество

В Украине зафиксировали редкое природное явление

На метеостанции в Олевске Житомирской области 22 января зафиксировали грозу – нетипичное для зимы природное явление.

Слышали зимнюю грозу и в Бердичеве, о чем в Facebook сообщил депутат Бердичевского горсовета Алексей Побережный.

– Дважды грянул гром с молнией. Дождь 22 января и молния, – написал он.

Читайте: Мокрый снег и мороз до -8: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Отдельные грозовые очаги с молнией зафиксировали на западе – во Львовской, Волынской и Ровенской областях.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что зима в Украине будет малоснежной и с кратковременными похолоданиями.

Фото: Pixabay

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