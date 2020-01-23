В Україні зафіксували рідкісне природне явище

На метеостанції в Олевську Житомирської області 22 січня зафіксували грозу – нетипове для зими природне явище.
Чули зимову грозу і в Бердичеві, про що у Facebook повідомив депутат Бердичівської міськради Олексій Побережний.
– Двічі гримнув грім з блискавицею. Дощ 22 січня і блискавка, – написав він.
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Окремі грозові осередки з блискавкою зафіксували також на заході – у Львівській, Волинській та Рівненській областях.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що зима в Україні буде малосніжною та з короткочасними похолоданнями.
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