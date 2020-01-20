Погода в течение недели в Украине будет переменчивой: в среду и четверг прогнозируют снег, а с пятницы небольшое похолодание.
Во вторник, 21 января, на всей территории Украины ожидается сухая погода.
Ночью морозы до -2, днем температура воздуха покажет небольшой плюс.
В южных областях – от +2 до +5, на западе местами +6.
На севере и в центре – до +4, на востоке – от 0 до +2.
В Киеве без осадков, ночью -1 +1, днем 2-4 выше нуля.
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На среду, 22 января, синоптики везде прогнозируют мокрый снег с дождем, кроме южных областей.
На западе днем – от +4 до +6, на юге +5, до +4 в центральных на северных регионах, на востоке максимум +2.
В столице мокрый снег с дождем, ночью около 0 градусов, днем до +4.
В четверг, 23 января, небольшой снег ожидается во всех областях.
Ночная и дневная температура почти сравняются.
На западе и юге – от +2 до +4, в центральных, восточных и северных областях – от 0 до +1.
В Киеве снег, ночью и днем 0 -2 градуса.
В пятницу, 24 января, в Украину вернется сухая погода, ночные морозы усилятся.
Ночная температура на востоке будет достигать -8 градусов, на остальной территории – до -5.
Днем на юге и западе +5, в других регионах страны температура будет колебаться в пределах 0 градусов.
В Киеве сухо, ночью -3 -5, днем 0 -2.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала снегопады в Украине с 24 января.