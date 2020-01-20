Погода в течение недели в Украине будет переменчивой: в среду и четверг прогнозируют снег, а с пятницы небольшое похолодание.

Во вторник, 21 января, на всей территории Украины ожидается сухая погода.

Ночью морозы до -2, днем температура воздуха покажет небольшой плюс.

В южных областях – от +2 до +5, на западе местами +6.

На севере и в центре – до +4, на востоке – от 0 до +2.

В Киеве без осадков, ночью -1 +1, днем 2-4 выше нуля.

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На среду, 22 января, синоптики везде прогнозируют мокрый снег с дождем, кроме южных областей.

На западе днем – от +4 до +6, на юге +5, до +4 в центральных на северных регионах, на востоке максимум +2.

В столице мокрый снег с дождем, ночью около 0 градусов, днем до +4.

В четверг, 23 января, небольшой снег ожидается во всех областях.

Ночная и дневная температура почти сравняются.

На западе и юге – от +2 до +4, в центральных, восточных и северных областях – от 0 до +1.

В Киеве снег, ночью и днем 0 -2 градуса.

В пятницу, 24 января, в Украину вернется сухая погода, ночные морозы усилятся.

Ночная температура на востоке будет достигать -8 градусов, на остальной территории – до -5.

Днем на юге и западе +5, в других регионах страны температура будет колебаться в пределах 0 градусов.

В Киеве сухо, ночью -3 -5, днем 0 -2.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала снегопады в Украине с 24 января.