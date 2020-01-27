Расстреливали и закапывали живыми – факты о Холокосте в Украине

Жертвами Холокоста в Украине стали около 1 млн евреев. Их уничтожение на украинских землях началось сразу после вторжения нацистов на территорию СССР в июне 1941 года.

В Международный день памяти жертв Холокоста Факты ICTV собрали важнейшие сведения о терроре нацистов против евреев в Украине.

Первые так называемые акции зачисток состоялись во Львове. Специальные команды 4-А и 4-Б устраивали погромы и аресты. В течение недели в городе убили 6 тыс. евреев. В ноябре 1941 года оккупанты перешли к планомерному уничтожению евреев, создав гетто во Львове и других городах на Галичине. Всего жертвами нацистской политики Холокоста в регионе стали 610 тыс. евреев.

Бердичевская трагедия – в городке на Житомирщине в течение августа-ноября 1941 гола нацисты расстреляли, закопали живыми и полуживыми около 30 тыс. местных евреев.

Под Винницей местом массовых казней в апреле 1942 года стал Пьяничанский лес, где после облав на местном стадионе собрали и уничтожили около 10 тыс. евреев. Всего на Винниччине оккупанты убили более 105 тыс. человек.

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На Западной Волыни нацисты спровоцировали еврейские погромы с участием местного населения. Во время первой волны террора летом 1941 года были убиты 15 тыс. евреев из Острога, Луцка, Дубно и Ровно, а в ноябре только в Ровно расстреляли 21-23 тыс. евреев. К концу 1942 года было уничтожено 150 тыс. человек.

Еврейских женщин и детей из гетто в Мизоче ведут на казнь, 14 октября 1942 года

В Киеве огромной братской могилой стал Бабий Яр. Здесь с 29 сентября по 3 октября 1941 года спецкоманды нацистов убили более 52 тыс. евреев, цыган, украинцев, россиян, поляков и белорусов, а за годы оккупации – в среднем до 100-150 тыс. гражданских (преимущественно евреев) и военнопленных.

Казнь евреев нацистами. Бабий Яр, 1941 год

Истребление евреев стало особо интенсивным с середины 1942 года. На Левобережье Украины и в Крыму нацисты убили 112 тыс. человек еврейской национальности.

На территории румынской Транснистрии (административно-политическая единица на юго-западе современной Украины, которую немцы на основании договора в Бендерах от 30 августа 1941 года отдали под временную румынскую гражданскую управу) массовый террор развернулся после того, как 22 октября 1941 года произошел взрыв в комендатуре. По приказу коменданта города генерала Тресториану на площадях и улицах Одессы повесили и убили 5 тыс. человек. Еще 28 тыс. евреев заживо сожгли в облитых горючим артиллерийских складах на Люстдорфской дороге.

Транснистрийский Майданек – так прозвали село Богдановку Домановского района Одесской области, где было создано еврейское гетто для 55 тыс. человек. Выжила в этом аду только тысяча. Еще 20 тыс. евреев погибли в лагерях и гетто, расположенных в селах Мареновка, Маренбург, Новоселовка, Владимировка и Молдавка.

Напомним, Факты ICTV ранее писали про 20 жертв нацизма, переживших Бабий Яр.

Источник: territoryterror.org.ua

Фото: Dreamstime.com, territoryterror.org.ua