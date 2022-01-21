Резолюция, выдвинутая Израилем и Германией, была принята без голосования Генеральной Ассамблеей. В ООН это назвали сильным сигналом против отрицания или искажения исторических фактов.
Таким образом ООН “отвергает и осуждает без каких-либо оговорок любое отрицание Холокоста как исторического события, полностью или частично”.
— Игнорирование исторических фактов увеличивает риск их повторения, — заявила представитель Германии в ООН Антье Лендерце.
В тексте резолюции призывают государства-члены внедрять образовательные программы о Холокосте.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее израильский коллега Яир Лапид заявили, что они обеспокоены недавним резким ростом отрицания Холокоста.
В резолюции искажение или отрицание Холокоста перечислены как:
- Преднамеренные попытки оправдать или свести к минимуму влияние Холокоста или его основных элементов, включая пособников и союзников нацистской Германии;
- преднамеренная минимизация числа жертв Холокоста вопреки достоверным источникам;
- попытки обвинить евреев в том, что они устроили собственный геноцид;
- заявления, в которых Холокост рассматривается как положительное историческое событие;
- попытки размыть ответственность за создание концлагерей и лагерей смерти, разработанных и управляемых нацистской Германией, возлагая вину на другие нации или этнические группы.
Когда в 1933 году к власти пришли нацисты, они начали лишать еврейский народ всей собственности, свобод и прав, предусмотренных законом. К 1939 году они принялись депортировать евреев в только что захваченную Польшу, а к 1941 году нацистским войскам было приказано систематически убивать евреев Европы.
Согласно данным, шесть миллионов евреев погибли во время Холокоста.