Резолюция, выдвинутая Израилем и Германией, была принята без голосования Генеральной Ассамблеей. В ООН это назвали сильным сигналом против отрицания или искажения исторических фактов.

Таким образом ООН “отвергает и осуждает без каких-либо оговорок любое отрицание Холокоста как исторического события, полностью или частично”.

— Игнорирование исторических фактов увеличивает риск их повторения, — заявила представитель Германии в ООН Антье Лендерце.

В тексте резолюции призывают государства-члены внедрять образовательные программы о Холокосте.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее израильский коллега Яир Лапид заявили, что они обеспокоены недавним резким ростом отрицания Холокоста.

В резолюции искажение или отрицание Холокоста перечислены как:

Преднамеренные попытки оправдать или свести к минимуму влияние Холокоста или его основных элементов, включая пособников и союзников нацистской Германии;

преднамеренная минимизация числа жертв Холокоста вопреки достоверным источникам;

попытки обвинить евреев в том, что они устроили собственный геноцид;

заявления, в которых Холокост рассматривается как положительное историческое событие;

попытки размыть ответственность за создание концлагерей и лагерей смерти, разработанных и управляемых нацистской Германией, возлагая вину на другие нации или этнические группы.

Когда в 1933 году к власти пришли нацисты, они начали лишать еврейский народ всей собственности, свобод и прав, предусмотренных законом. К 1939 году они принялись депортировать евреев в только что захваченную Польшу, а к 1941 году нацистским войскам было приказано систематически убивать евреев Европы.

Согласно данным, шесть миллионов евреев погибли во время Холокоста.