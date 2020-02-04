Рада поддержала в первом чтении отмену ЕСВ для неработающих ФЛП

Депутаты приняли в первом чтении законопроект №2166, который предусматривает освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) физлиц-предпринимателей (ФЛП) за те периоды, когда они не получали дохода.

Также документ предусматривает отмену уплаты ЕСВ для ФЛП-пенсионеров.

В пояснительной записке законопроекта указано, что установление обязанности уплаты ЕСВ без получения дохода не соответствует легальной цели государственного регулирования данного вида отношений и является непоследовательным в контексте самого закона, который определяет объектом начисления ЕСВ именно полученный доход.

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Кроме того, авторы законопроекта считают, что норма об обязательной уплате единого социального взноса при отсутствии дохода от деятельности ФЛП является дискриминационной.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала отмену книг учета для ФЛП, которые не платят НДС.