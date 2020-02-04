Рада підтримала у першому читанні скасування ЄСВ для непрацюючих ФОПів

Депутати ухвалили у першому читанні законопроект №2166, який передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізосіб-підприємців (ФОП) за ті періоди, коли вони не отримували доходу.

Документ передбачає скасування сплати ЄСВ для ФОПів-пенсіонерів.

Також законопроект пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.

У пояснювальній записці законопроекту зазначено, що встановлення обов’язку сплати ЄСВ без отримання доходу не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин і є непослідовним в контексті самого закону, який визначає об’єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід.

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Крім того, автори законопроекту вважають, що норма про обов’язкову сплату єдиного соціального внеску за відсутності доходу від діяльності ФОПів є дискримінаційною.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала скасування книг обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.