Рада підтримала у першому читанні скасування ЄСВ для непрацюючих ФОПів

Депутати ухвалили у першому читанні законопроект №2166, який передбачає звільнення від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) фізосіб-підприємців (ФОП) за ті періоди, коли вони не отримували доходу.
Документ передбачає скасування сплати ЄСВ для ФОПів-пенсіонерів.
Також законопроект пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску осіб, які ведуть незалежну професійну діяльність.
У пояснювальній записці законопроекту зазначено, що встановлення обов’язку сплати ЄСВ без отримання доходу не відповідає легальній меті державного регулювання даного виду відносин і є непослідовним в контексті самого закону, який визначає об’єктом нарахування ЄСВ саме отриманий дохід.
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Крім того, автори законопроекту вважають, що норма про обов’язкову сплату єдиного соціального внеску за відсутності доходу від діяльності ФОПів є дискримінаційною.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала скасування книг обліку для ФОПів, які не платять ПДВ.