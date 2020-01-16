Рада повысила годовые лимиты для ФЛП трех групп

Депутаты проголосовали за поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП первой, второй и третьей группы до 1, 5 и 7 млн ​​грн в год соответственно.

По словам народного депутата Роксоланы Пидласой, такое решение обусловлено тем, что размер лимитов для ФЛП давно не соответствует реальному состоянию экономики, поэтому он должен быть по крайней мере проиндексирован. Кроме того, предприниматели требуют большего пространства для развития.

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Роксолана Пидласая также добавила, что почти аналогичное повышение лимитов заложено в законопроекте №2338, который внесен в парламент. Но он сейчас находится на рассмотрении в комитете.

Согласно этому законопроекту, лимит для третьей группы ФЛП предлагается повысить до 10 млн грн.

Ранее Факты ICTV писали, что нардепы хотят отменить законы о кассовых аппаратах для ФЛП.