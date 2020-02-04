Рост экономики Украины замедлился до 3,3%

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста.

– Существенно замедлился рост Сводного индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) – до 1,6% в целом за 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение. Зато высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг, – отметили в Минэкономики.

Замедление СИП с 3,6% в 2018 году, по данным Минэкономики, происходило, прежде всего, из-за сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился на 1,8% после трехлетнего роста (в 2018 год – на 1,6%).

В 2019 году торговли темпы роста сократились с 4,6% до 3,1%, тогда как в строительстве они ускорились с 8,5% до 20%.

В в четвертом квартале 2019 года рост ВВП замедлился до 2,1% с 4,1% в третьем квартале, 4,7% – во втором и 2,6% – в первом.

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Минэкономики указывает, что оценка ВВП осуществлена с учетом оперативной информации Госкомстата по показателям оборота оптовой и розничной торговли, а также объемов грузо- и пассажирооборота.

– В 2020 году продолжится реформирование во всех сферах экономики, модернизация промышленного комплекса, активное обновление инфраструктурных объектов, однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, – отмечает ведомство.

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