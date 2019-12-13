Рост зарплат притормозится: почему Украина не достигнет уровня Польши

За семь лет Украина может догнать Польшу по уровню зарплат, считает министр экономического развития. Возможно ли реализовать амбициозные планы и что должно для этого сделать государство – в материале Фактов ICTV.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что за семь лет Украина сможет догнать Польшу по уровню зарплат. Сейчас соседняя страна платит своим рабочим в среднем в 3,5 больше чем Украина.

– Если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать соседей, – сказал министр.

Факты ICTV решили разобраться, что нам нужно, чтобы сравняться с Польшей и сколько лет на это понадобится.

Уровень зарплат в Польше

Зарплаты в Польше значительно выше, чем в Украине. Так, официальная минимальная заработная плата – 9 967 грн в месяц, в то же время в Украине этот показатель – 4 173 грн. В почасовом эквиваленте – 73 грн/час в Польше по сравнению с 25 грн/час в Украине. То есть минималка у соседей на уровне нашей средней зарплаты.

Это основная причина массового отъезда туда украинских заробитчан – по данным МИД Польши, на заработках там сейчас около 2 млн украинцев. И это только официальная статистика, где учтены лица, работающие по рабочей визе.

В Министерстве экономического развития также обнародовали сравнительные данные зарплат, правда за 2018 год:

в профессиональной, научной и технической сфере – $1 592 в Польше и $446 в Украине;

в Польше и в Украине; в сфере информации и коммуникации – $2 200 в Польше и $524 в Украине;

в Польше и в Украине; в сфере финансов и страхования – $2 078 в Польше и $594 в Украине.

Не рост, а замедление

Экономические эксперты уверены – так быстро догнать Польшу невозможно. По крайней мере с сегодняшними темпами развития.

Зарплата – это производная от производительности труда и структуры экономики, объясняет экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ. Факторы же, которые обусловили рост зарплаты в Украине – временные и искусственные.

– В 2014-2015 годах зарплаты обесценились из-за инфляции в гривневом эквиваленте и девальвации национальной валюты в долларовом. Поэтому в 2017-2018 годах был не рост зарплат, а лишь восстановление тех, которые были утрачены в результате кризиса. В этот момент зарплаты росли опережающими темпами на фоне общей динамики экономики.

Эксперт продолжает – в 2019 году рост зарплат затормозился, но вырос их валютный эквивалент. Это было вызвано искусственным укреплением гривны – за счет построения пирамиды ОВГЗ.

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Прогнозы экономиста неутешительны – уже в ближайшие годы рост зарплат в гривне замедлится. Одна из причин – падение промышленности. В октябре этот показатель упал на 5%.

– А любая девальвация национальной валюты, которая произойдет в результате реинкарнации мирового финансового кризиса и оттока спекулятивных капиталов нерезидентов, обесценит и валютный эквивалент, – добавил Кущ.

От 20 до 50 лет разницы

По подсчетам Всемирного банка в 2019 году, Украине необходимо 50 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Более позитивные оценки у МВФ – Украина сможет это сделать до 2040 года.

Но для того, чтобы равняться на соседнюю страну, следует перестроить государственную политику.

– Необходимым условием является восстановление производственного потенциала, т.е. промышленности, сельского хозяйства, строительства. Относительно экономических показателей – это обеспечение стабильного курса гривны и кардинальное снижение кредитных ставок, – говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Эксперт подчеркивает – показатель ВВП на душу населения должен вырасти минимум в пять раз. ВВП на душу населения Польши составляет $15 424, в Украине – $3 095.

Выход – изменить экономическую парадигму

Повышение уровня зарплат – это комплексная политика в разных направлениях. Алексей Кущ называет два ключевых условия – повышение уровня производительности труда и изменение структуры экономики.

– Надо повышать уровень добавочной стоимости конечного продукта, который продает наша страна. Продукт, который мы производим – полуфабрикаты и сырье, которые не могут быть основой для высоких зарплат, если это, конечно, не нефть или газ, – говорит эксперт.

В свою очередь повышение производительности труда – это государственные инвестиции в образование, науку, медицину, а также прирост инвестиций в бизнес и, соответственно, обновление оборудования и новые технологии.

– Нужно создавать более структурированный рынок труда, чтобы было больше профессий.

Сократить материальные затраты производств

Изменить структуру себестоимости продукции – еще один фактор, который может позволить достичь уровня Польши, считает кандидат экономических наук Константин Денисов.

– Например, в 2018 году доля зарплаты в общих расходах отечественных предприятий составила 14,1%. В 2014 году она составляла 13,4%. В то же время в отдельных странах ЕС этот показатель достигает 45%.

Но эксперт подчеркивает – простым поднятием уровня минимальной зарплаты проблему не решить. В 2017 году минимальная заработная плата выросла на 37,1% – с 1 600 до 3 200 грн, но выросли и долги по зарплате – на 791 млн грн.

– Самый простой шаг – снижение энергоемкости производства, сокращение материальных затрат. В 2018 году их доля составляла 74,3%.

Польша развивается стремительными темпами – в 2020 году там запланировано очередное повышение минимальной зарплаты на 15%. Но и Украина не стоит на месте. Возможно, изменив экономическую модель, стране удастся сделать тот “прыжок оленя”, о котором рассказывал министр экономического развития.

Лилия Ященко