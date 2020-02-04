Зростання економіки України уповільнилось до 3,3%

Зростання ВВП України в 2019 році сповільнилося з 3,4% у 2018 році до 3,3%, в той же час змінилися драйвери цього зростання.

– Істотно сповільнилося зростання Зведеного індекса виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності – до 1,6% в цілому за 2019 рік, а в останні місяці року навіть спостерігалося його падіння. Зате високий внутрішній попит генерував високі показники в будівництві, торгівлі та ряді галузей сфері послуг, – зазначили в Мінекономіки.

Уповільнення Зведеного індекса виробництва відбувалося через складну ситуацію в промисловості, де випуск знизився на 1,8% після трирічного зростання (в 2018 рік – на 1,6%).

У 2019 році торгівлі темпи зростання скоротилися з 4,6% до 3,1%, тоді як в будівництві вони прискорилися з 8,5% до 20%.

За четвертий квартал 2019 року зростання ВВП сповільнилося до 2,1% з 4,1%, у третьому кварталі, 4,7% – у другому і 2,6% – в першому.

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Мінекономіки зазначає, що оцінка ВВП здійснена з урахуванням оперативної інформації Держкомстату щодо показників обороту оптової та роздрібної торгівлі, а також обсягів вантажо і пасажирообороту.

– У 2020 році продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу, активне оновлення інфраструктурних об’єктів, проте дія чинників, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, – зазначає відомство.

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