Корниенко: Наша позиция – “особый статус” ОРДЛО в Конституцию не вписывать

В партии Слуга народа не поддерживают закрепление “особого статуса” отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции Украины.
Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
– Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – “особый статус” в Конституцию не вписывать, – сказал он.
Корниенко напомнил, что в первом варианте проекта закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации и доработанном, который позже отозвали, не было “особого статуса”.
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Нардеп, говоря о работе над новым законопроектом, заявил, что в Слуге народа “ждут внешнеполитического сигнала от президента”.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект, продлевающий на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.