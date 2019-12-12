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Факты / Украина / Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлили на год

Верховная Рада проголосовала за законопроект, продлевающий на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Закон об особом статусе Донбасса продлили на год

Верховна Рада Украины поддержала пролонгацию на год закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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За проголосовали 320 парламентариев.

В закон внесли лишь одно изменение – сменили дату.  Теперь закон действует до 31 декабря 2020 года. 

Парламент принял закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В 2018 году Рада продлила действие закона на год.

Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в ст. 10 закона: вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Кроме того, статья предусматривает, что особый порядок реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Напомним, 11 декабря народные депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса на один год. Инициаторами выступили лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко.

Фото: Dreamstime

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