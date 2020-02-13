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Факти / Україна / Політика

Корнієнко: Наша позиція – “особливий статус” ОРДЛО до Конституції не вписувати

У партії Слуга народу не підтримують закріплення “особливого статусу” окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) у Конституції України.

Про це заявив керівник партії, перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

– Наша позиція і позиція президента Володимира Зеленського – “особливий статус” у Конституцію не вписувати, – сказав він.

Корнієнко нагадав, що в першому варіанті проекту закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації і доопрацьованому, який пізніше відкликали, не було “особливого статусу”.

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Нардеп, говорячи про роботу над новим законопроектом, заявив, що в Слузі народу “чекають на зовнішньополітичний сигнал від президента”.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроект, який подовжує на рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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