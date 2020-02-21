Суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР

Государственное бюро расследований может осуществить принудительный привод пятого президента Украины Петра Порошенко на два допроса в ГБР – 28 февраля и 6 марта.

Такое решение по ходатайству следователя ГБР Корецкого А.П. принял Печерский суд Киева.

Народный депутат Александр Дубинский опубликовал в Facebook копию одного из постановлений суда, которое касается февральского допроса.

Согласно этому решению, Порошенко зовут на допрос по делу, возбужденному 27 июня 2019 года по признакам ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 и ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что суд не сообщил пятому президенту о своем заседании, как этого требует закон.

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Он также добавил, что такое решение должен был принимать не Печерский суд, а Шевченковский.

– Это “решение” нарушает практику Европейского суда по правам человека и будет нами обжаловано, мы также представим жалобу в Высший совет правосудия на привлечение судьи к ответственности, – написал он.

Как сообщалось, Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР 24 января.